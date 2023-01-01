جنيه مانكس إلى كونا كرواتية

تحويل IMP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
8894.35 hrk

1.00000 IMP = 8.89435 HRK

Mid-market exchange rate at 20:42
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.492291.658140.964418.8266
1 GBP1.152611.26305105.2561.720211.91141.1115721.7021
1 USD0.912650.791734183.3351.361951.513320.8801517.1823
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634310.01815940.01056160.206183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Croatian Kuna
1 IMP8.89435 HRK
5 IMP44.47175 HRK
10 IMP88.94350 HRK
20 IMP177.88700 HRK
50 IMP444.71750 HRK
100 IMP889.43500 HRK
250 IMP2223.58750 HRK
500 IMP4447.17500 HRK
1000 IMP8894.35000 HRK
2000 IMP17788.70000 HRK
5000 IMP44471.75000 HRK
10000 IMP88943.50000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه جزيرة مان
1 HRK0.11243 IMP
5 HRK0.56215 IMP
10 HRK1.12431 IMP
20 HRK2.24862 IMP
50 HRK5.62155 IMP
100 HRK11.24310 IMP
250 HRK28.10775 IMP
500 HRK56.21550 IMP
1000 HRK112.43100 IMP
2000 HRK224.86200 IMP
5000 HRK562.15500 IMP
10000 HRK1124.31000 IMP