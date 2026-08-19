سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي

هل تبحث عن أسعار صرف HTG التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة قردة هايتية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة قردة هايتية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
G1 HTG = 0.02064 XCD

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سجل أسعار صرف قردة هايتية إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي

1 HTG إلى XCDآخر 7 أيام
الأعلى0.0207
الأدنى0.0206
المتوسط0.0207
التغيير0.01%

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي حاليًا 0.0206428 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.007% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي بين أعلى مستوى 0.0206733 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0206409 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.116%.

HTG إلى XCD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة HTG

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 HTG = 0.01 USD

انخفض بنسبة -0.02%

1 HTG = 0.01 SGD

انخفض بنسبة -0.44%

1 HTG = 0.12 ZAR

انخفض بنسبة -0.58%

1 HTG = 0.01 CAD

انخفض بنسبة -0.39%

1 HTG = 0.01 GBP

انخفض بنسبة -0.61%

1 HTG = 0.73 INR

انخفض بنسبة -0.17%

1 HTG = 0.01 EUR

انخفض بنسبة -0.69%

1 HTG = 0.01 AUD

انخفض بنسبة -0.08%

How to convert قردة هايتية to دولار شرق الكاريبي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HTG كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر XCD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert قردة هايتية to دولار شرق الكاريبي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HTG كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر XCD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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