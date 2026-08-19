سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 0.0513555 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.114% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 0.0515019 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0513365 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.154%.