История обменного курса гаитянский гурд–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс гаитянский гурд/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,051, отражая изменение в размере 0.208% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.154% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,052, и минимумом, равным 0,051, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.589% уменьшение стоимости.