سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 0.0283418 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.691% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.406% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 0.0286322 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0283418 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.578%.