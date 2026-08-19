سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0338746 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.042% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.073% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0339246 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0338034 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.265%.