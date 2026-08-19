سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.0257485 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.038% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.324% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.0258593 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0256733 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.464%.