История обменного курса гаитянский гурд–перуанские новые соли

Обменный курс гаитянский гурд/перуанские новые соли сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.428% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.463% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,029, и минимумом, равным 0,028, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.554% уменьшение стоимости.