سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى البالبو البنمي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البالبو البنمي حاليًا 0.00764549 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.007% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البالبو البنمي بين أعلى مستوى 0.00765679 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00764479 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.116%.