سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الريال العماني

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الريال العماني حاليًا 0.00294332 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.021% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.004% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الريال العماني بين أعلى مستوى 0.00294786 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00294133 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.116%.