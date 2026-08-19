سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.0129486 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.308% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.365% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.0131095 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0129135 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.432%.