История обменного курса гаитянский гурд–новозеландские доллары

Обменный курс гаитянский гурд/новозеландские доллары сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере 0.747% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.469% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,012, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.513% уменьшение стоимости.