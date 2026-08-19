سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 10.6701 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.267% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.150% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 10.6871 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 10.6399 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.286%.