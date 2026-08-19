سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 0.123476 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.476% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.083% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 0.124419 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.122916 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.681%.