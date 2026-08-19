سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 0.487422 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.061% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.031% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 0.490273 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.487258 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.515%.