غورد هايتي إلى بيزو مكسيكي

تحويل HTG إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
127.64 mxn

1.00000 HTG = 0.12764 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:12 UTC
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HTG إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064388.49921.438081.660630.9638518.3269
1GBP1.15311.22725102.0491.658261.914891.1113221.1329
1USD0.93960.81483183.15251.35121.560310.905517.2197
1INR0.01129950.009799220.012026110.01624970.01876440.01088960.207086

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Mexican Peso
1 HTG0.12764 MXN
5 HTG0.63821 MXN
10 HTG1.27643 MXN
20 HTG2.55286 MXN
50 HTG6.38215 MXN
100 HTG12.76430 MXN
250 HTG31.91075 MXN
500 HTG63.82150 MXN
1000 HTG127.64300 MXN
2000 HTG255.28600 MXN
5000 HTG638.21500 MXN
10000 HTG1276.43000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Haiti Gourde
1 MXN7.83434 HTG
5 MXN39.17170 HTG
10 MXN78.34340 HTG
20 MXN156.68680 HTG
50 MXN391.71700 HTG
100 MXN783.43400 HTG
250 MXN1958.58500 HTG
500 MXN3917.17000 HTG
1000 MXN7834.34000 HTG
2000 MXN15668.68000 HTG
5000 MXN39171.70000 HTG
10000 MXN78343.40000 HTG