Haiti gurdusundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile HTG → MXN çevirin

1.000 htg
129,86 mxn

1.00000 HTG = 0.12986 MXN

05:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853871.0729589.05981.453261.653490.9498218.334
1 GBP1.1711411.25655104.2991.701931.936431.1123721.4713
1 USD0.932050.79583183.00461.354451.541070.8852517.0875
1 INR0.01122840.009587780.012047510.01631780.01856610.01066510.205862

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Meksika Pesosu
1 HTG0.12986 MXN
5 HTG0.64929 MXN
10 HTG1.29859 MXN
20 HTG2.59718 MXN
50 HTG6.49295 MXN
100 HTG12.98590 MXN
250 HTG32.46475 MXN
500 HTG64.92950 MXN
1000 HTG129.85900 MXN
2000 HTG259.71800 MXN
5000 HTG649.29500 MXN
10000 HTG1298.59000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Haiti Gurdusu
1 MXN7.70066 HTG
5 MXN38.50330 HTG
10 MXN77.00660 HTG
20 MXN154.01320 HTG
50 MXN385.03300 HTG
100 MXN770.06600 HTG
250 MXN1925.16500 HTG
500 MXN3850.33000 HTG
1000 MXN7700.66000 HTG
2000 MXN15401.32000 HTG
5000 MXN38503.30000 HTG
10000 MXN77006.60000 HTG