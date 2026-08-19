سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 172.368 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.111% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 172.814 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 172.178 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.140%.