سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 0.990474 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.058% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.161% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 0.991622 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.987707 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.212%.