سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 1.20692 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.131% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.307% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 1.21264 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.20629 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.166%.