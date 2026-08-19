سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.0228363 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.175% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.060% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.0228997 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0225463 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.281%.