سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى بالفرنك الغيني حاليًا 67.1623 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.033% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 67.2465 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 67.1388 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.116%.