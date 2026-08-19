سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.0846738 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.548% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -3.269% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.0875349 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0833773 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.129%.