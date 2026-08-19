سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى السيد الغاني
هل تبحث عن أسعار صرف HTG التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة قردة هايتية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة قردة هايتية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف قردة هايتية إلى إلى السيد الغاني
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HTG إلى GHS
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0858
|الأدنى
|0.0838
|المتوسط
|0.0843
|التغيير
|-1.36%
يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.0846738 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.548% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -3.269% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.0875349 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0833773 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.129%.
HTG إلى GHS مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert قردة هايتية to سيدي غاني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HTG كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert قردة هايتية to سيدي غاني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HTG كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.