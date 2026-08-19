سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 1.229 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.034% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.476% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 1.23169 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 1.22304 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.361%.