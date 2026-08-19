سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 3.43076 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.091% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.093% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 3.43847 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 3.41649 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.308%.