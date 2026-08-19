سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 7.07947 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.996% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.327% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 7.096 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 6.94645 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.448%.