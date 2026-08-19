سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.108286 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.270% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.558% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.1083 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.104214 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.531%.