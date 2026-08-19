سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى بدولارات جزر البهاما

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات جزر البهاما حاليًا 0.00764497 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.008% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات جزر البهاما بين أعلى مستوى 0.00765679 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00764479 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.116%.