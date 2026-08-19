سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.00975651 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.217% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.255% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.00980567 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00975651 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.188%.