سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 0.934215 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.080% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.780% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 0.941557 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.932779 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.327%.