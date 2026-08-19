سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 7.10967 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.075% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.216% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 7.14097 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 7.00423 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.755%.