سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 0.610069 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.482% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.008% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 0.617312 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.609998 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.252%.