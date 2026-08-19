سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الإمارات العربية المتحدة حاليًا 0.0280792 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.009% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الإمارات العربية المتحدة بين أعلى مستوى 0.0281226 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.028077 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.111%.