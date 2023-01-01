دالاسي غامبي إلى دولار سنغافوري

تحويل GMD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gmd
21.19 sgd

1.00000 GMD = 0.02119 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:29 UTC
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GMD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063388.40771.437161.663230.963118.3061
1GBP1.1527411.2257101.911.656661.917251.110221.102
1USD0.940450.81586183.14461.35161.564210.905817.2163
1INR0.01131120.009812550.012027210.0162560.01881310.01089430.207065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / دولار سنغافورة
1 GMD0.02119 SGD
5 GMD0.10594 SGD
10 GMD0.21188 SGD
20 GMD0.42375 SGD
50 GMD1.05938 SGD
100 GMD2.11876 SGD
250 GMD5.29690 SGD
500 GMD10.59380 SGD
1000 GMD21.18760 SGD
2000 GMD42.37520 SGD
5000 GMD105.93800 SGD
10000 GMD211.87600 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Gambian Dalasi
1 SGD47.19740 GMD
5 SGD235.98700 GMD
10 SGD471.97400 GMD
20 SGD943.94800 GMD
50 SGD2359.87000 GMD
100 SGD4719.74000 GMD
250 SGD11799.35000 GMD
500 SGD23598.70000 GMD
1000 SGD47197.40000 GMD
2000 SGD94394.80000 GMD
5000 SGD235987.00000 GMD
10000 SGD471974.00000 GMD