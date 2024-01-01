Gambiya dalaşından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile GMD → SGD çevirin

1.000 gmd
19,96 sgd

1.00000 GMD = 0.01996 SGD

04:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536651.072689.03271.452781.653840.9497918.3344
1 GBP1.1714211.25645104.2931.70181.937321.112621.477
1 USD0.93230.795893183.00641.354451.54190.8855517.0934
1 INR0.01123180.009588340.012047310.01631740.01857570.01066850.205929

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Gambiya dalaşından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Singapur Doları
1 GMD0.01996 SGD
5 GMD0.09978 SGD
10 GMD0.19957 SGD
20 GMD0.39914 SGD
50 GMD0.99784 SGD
100 GMD1.99569 SGD
250 GMD4.98923 SGD
500 GMD9.97845 SGD
1000 GMD19.95690 SGD
2000 GMD39.91380 SGD
5000 GMD99.78450 SGD
10000 GMD199.56900 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Gambiya Dalaşı
1 SGD50.10810 GMD
5 SGD250.54050 GMD
10 SGD501.08100 GMD
20 SGD1002.16200 GMD
50 SGD2505.40500 GMD
100 SGD5010.81000 GMD
250 SGD12527.02500 GMD
500 SGD25054.05000 GMD
1000 SGD50108.10000 GMD
2000 SGD100216.20000 GMD
5000 SGD250540.50000 GMD
10000 SGD501081.00000 GMD