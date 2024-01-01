bin Singapur dolarından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile SGD → GMD çevirin

1.000 sgd
51.547 gmd

1,000S$ SGD = 51,55D GMD

19:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek51,547051,5470
Düşük50,125849,8055
Ortalama50,586450,3384
Değişim2.63%2.75%
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1 SGD → GMD istatistikleri

SGD → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 51,5470, en düşük 50,1258 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,5864 oldu. SGD → GMD kurundaki değişiklik 2.63 değerindeydi.

SGD → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,5470, en düşük 49,8055 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,3384 oldu. SGD → GMD kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7887,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4267,8234,901
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5844,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Gambiya Dalaşı
1 SGD51,54700 GMD
5 SGD257,73500 GMD
10 SGD515,47000 GMD
20 SGD1.030,94000 GMD
50 SGD2.577,35000 GMD
100 SGD5.154,70000 GMD
250 SGD12.886,75000 GMD
500 SGD25.773,50000 GMD
1000 SGD51.547,00000 GMD
2000 SGD103.094,00000 GMD
5000 SGD257.735,00000 GMD
10000 SGD515.470,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Singapur Doları
1 GMD0,01940 SGD
5 GMD0,09700 SGD
10 GMD0,19400 SGD
20 GMD0,38800 SGD
50 GMD0,96999 SGD
100 GMD1,93998 SGD
250 GMD4,84995 SGD
500 GMD9,69990 SGD
1000 GMD19,39980 SGD
2000 GMD38,79960 SGD
5000 GMD96,99900 SGD
10000 GMD193,99800 SGD