جنيه جزر فوكلاند إلى ليرة تركية

تحويل FKP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 fkp
33369.90 try

1.00000 FKP = 33.36990 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 11:16 UTC
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FKP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.064688.41241.437961.661880.9640518.1834
1GBP1.153211.2276101.9491.658121.916331.1117520.9674
1USD0.93930.814598183.04751.35071.561040.905617.08
1INR0.01131060.009808820.012041310.01626420.01879690.01090460.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / ليرة تركية
1 FKP33.36990 TRY
5 FKP166.84950 TRY
10 FKP333.69900 TRY
20 FKP667.39800 TRY
50 FKP1668.49500 TRY
100 FKP3336.99000 TRY
250 FKP8342.47500 TRY
500 FKP16684.95000 TRY
1000 FKP33369.90000 TRY
2000 FKP66739.80000 TRY
5000 FKP166849.50000 TRY
10000 FKP333699.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه جزر فوكلاند
1 TRY0.02997 FKP
5 TRY0.14984 FKP
10 TRY0.29967 FKP
20 TRY0.59934 FKP
50 TRY1.49836 FKP
100 TRY2.99671 FKP
250 TRY7.49177 FKP
500 TRY14.98355 FKP
1000 TRY29.96710 FKP
2000 TRY59.93420 FKP
5000 TRY149.83550 FKP
10000 TRY299.67100 FKP