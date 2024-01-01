Falkland Adaları poundundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile FKP → TRY çevirin

1.000 fkp
38.655,60 try

1.00000 FKP = 38.65560 TRY

02:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538051.0729589.05711.453041.654130.9500118.3411
1 GBP1.1712311.25665104.3051.701821.937331.1126821.4813
1 USD0.932050.795767183.00211.354251.541660.8854517.0941
1 INR0.01122880.009587310.012047910.01631590.01857380.01066780.205948

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Türk Lirası
1 FKP38.65560 TRY
5 FKP193.27800 TRY
10 FKP386.55600 TRY
20 FKP773.11200 TRY
50 FKP1932.78000 TRY
100 FKP3865.56000 TRY
250 FKP9663.90000 TRY
500 FKP19327.80000 TRY
1000 FKP38655.60000 TRY
2000 FKP77311.20000 TRY
5000 FKP193278.00000 TRY
10000 FKP386556.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Falkland Adaları Poundu
1 TRY0.02587 FKP
5 TRY0.12935 FKP
10 TRY0.25870 FKP
20 TRY0.51739 FKP
50 TRY1.29347 FKP
100 TRY2.58695 FKP
250 TRY6.46737 FKP
500 TRY12.93475 FKP
1000 TRY25.86950 FKP
2000 TRY51.73900 FKP
5000 TRY129.34750 FKP
10000 TRY258.69500 FKP