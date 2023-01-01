جنيه جزر فوكلاند إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل FKP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 fkp
135289 bdt

1.00000 FKP = 135.28900 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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FKP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868751.0640588.36171.437431.661280.9644518.1841
1GBP1.1510811.2248101.7111.654581.912261.1101620.9312
1USD0.93980.81646183.04281.35091.561280.906417.0895
1INR0.01131710.00983180.01204210.01626750.01880090.01091490.205791

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Bangladeshi Taka
1 FKP135.28900 BDT
5 FKP676.44500 BDT
10 FKP1352.89000 BDT
20 FKP2705.78000 BDT
50 FKP6764.45000 BDT
100 FKP13528.90000 BDT
250 FKP33822.25000 BDT
500 FKP67644.50000 BDT
1000 FKP135289.00000 BDT
2000 FKP270578.00000 BDT
5000 FKP676445.00000 BDT
10000 FKP1352890.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جزر فوكلاند
1 BDT0.00739 FKP
5 BDT0.03696 FKP
10 BDT0.07392 FKP
20 BDT0.14783 FKP
50 BDT0.36958 FKP
100 BDT0.73916 FKP
250 BDT1.84790 FKP
500 BDT3.69579 FKP
1000 BDT7.39159 FKP
2000 BDT14.78318 FKP
5000 BDT36.95795 FKP
10000 BDT73.91590 FKP