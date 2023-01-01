دولار فيجي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل FJD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٣٬٥٥٠٫٨٣ mop

1.00000 FJD = 3.55083 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:55 UTC
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FJD إلى MOP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064888.40521.438071.661670.9648518.1917
1GBP1.1548711.2298102.1041.660911.919161.1142721.0106
1USD0.939150.81314183.02521.350551.560550.9060517.0846
1INR0.01131150.00979390.012044510.01626670.01879610.0109130.205776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Macanese Pataca
1 FJD3.55083 MOP
5 FJD17.75415 MOP
10 FJD35.50830 MOP
20 FJD71.01660 MOP
50 FJD177.54150 MOP
100 FJD355.08300 MOP
250 FJD887.70750 MOP
500 FJD1775.41500 MOP
1000 FJD3550.83000 MOP
2000 FJD7101.66000 MOP
5000 FJD17754.15000 MOP
10000 FJD35508.30000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار فيجي
1 MOP0.28162 FJD
5 MOP1.40812 FJD
10 MOP2.81624 FJD
20 MOP5.63248 FJD
50 MOP14.08120 FJD
100 MOP28.16240 FJD
250 MOP70.40600 FJD
500 MOP140.81200 FJD
1000 MOP281.62400 FJD
2000 MOP563.24800 FJD
5000 MOP1408.12000 FJD
10000 MOP2816.24000 FJD