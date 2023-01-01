جنيه مصري إلى دولار تايواني جديد

تحويل EGP إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬٠٣٩٫٥٨ twd

1.00000 EGP = 1.03958 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
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EGP إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار تايواني جديد
1 EGP1.03958 TWD
5 EGP5.19790 TWD
10 EGP10.39580 TWD
20 EGP20.79160 TWD
50 EGP51.97900 TWD
100 EGP103.95800 TWD
250 EGP259.89500 TWD
500 EGP519.79000 TWD
1000 EGP1039.58000 TWD
2000 EGP2079.16000 TWD
5000 EGP5197.90000 TWD
10000 EGP10395.80000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / جنيه مصري
1 TWD0.96193 EGP
5 TWD4.80964 EGP
10 TWD9.61927 EGP
20 TWD19.23854 EGP
50 TWD48.09635 EGP
100 TWD96.19270 EGP
250 TWD240.48175 EGP
500 TWD480.96350 EGP
1000 TWD961.92700 EGP
2000 TWD1923.85400 EGP
5000 TWD4809.63500 EGP
10000 TWD9619.27000 EGP