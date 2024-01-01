Mısır lirasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → TWD çevirin

1.000 egp
1.015,41 twd

1.00000 EGP = 1.01541 TWD

02:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853961.0726589.08091.453491.65520.94996518.3438
1 GBP1.1710211.2561104.3161.702081.938281.1124221.4811
1 USD0.93230.796115183.04751.355051.543090.8856517.1014
1 INR0.01122580.009586260.012041310.01631660.01858080.01066440.205923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni Tayvan Doları
1 EGP1.01541 TWD
5 EGP5.07705 TWD
10 EGP10.15410 TWD
20 EGP20.30820 TWD
50 EGP50.77050 TWD
100 EGP101.54100 TWD
250 EGP253.85250 TWD
500 EGP507.70500 TWD
1000 EGP1015.41000 TWD
2000 EGP2030.82000 TWD
5000 EGP5077.05000 TWD
10000 EGP10154.10000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Mısır Lirası
1 TWD0.98483 EGP
5 TWD4.92413 EGP
10 TWD9.84827 EGP
20 TWD19.69654 EGP
50 TWD49.24135 EGP
100 TWD98.48270 EGP
250 TWD246.20675 EGP
500 TWD492.41350 EGP
1000 TWD984.82700 EGP
2000 TWD1969.65400 EGP
5000 TWD4924.13500 EGP
10000 TWD9848.27000 EGP