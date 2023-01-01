5 Yeni Tayvan dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile TWD → EGP çevirin

5 twd
4.79 egp

1.00000 TWD = 0.95826 EGP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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TWD → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 EGP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Tayvan dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Mısır Lirası
1 TWD0.95826 EGP
5 TWD4.79129 EGP
10 TWD9.58258 EGP
20 TWD19.16516 EGP
50 TWD47.91290 EGP
100 TWD95.82580 EGP
250 TWD239.56450 EGP
500 TWD479.12900 EGP
1000 TWD958.25800 EGP
2000 TWD1916.51600 EGP
5000 TWD4791.29000 EGP
10000 TWD9582.58000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni Tayvan Doları
1 EGP1.04356 TWD
5 EGP5.21780 TWD
10 EGP10.43560 TWD
20 EGP20.87120 TWD
50 EGP52.17800 TWD
100 EGP104.35600 TWD
250 EGP260.89000 TWD
500 EGP521.78000 TWD
1000 EGP1043.56000 TWD
2000 EGP2087.12000 TWD
5000 EGP5217.80000 TWD
10000 EGP10435.60000 TWD