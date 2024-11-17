Mısır lirasından Yeni Tayvan dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Mısır lirasından Yeni Tayvan dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Mısır lirasından (EGP) Yeni Tayvan dolarına (TWD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, EGP - TWD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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EGP → TWD çevrim grafiği
1 EGP = 0,65804 TWD
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Mısır lirası → Yeni Tayvan doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Mısır lirası Yeni Tayvan dolarına döviz kuru şu anda 0,658, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Mısır lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.996 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Mısır lirası Yeni Tayvan dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,662 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,651 (10-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.323 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mısır lirasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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