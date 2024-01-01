История обменного курса египетский фунт–новые тайваньские доллары

Обменный курс египетских фунта/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,652, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.149% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,656, и минимумом, равным 0,650, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.519%.