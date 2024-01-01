250 Mısır lirasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → TWD çevirin

1,000E£ EGP = 0,6580NT$ TWD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 EGP → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,65920,6657
Düşük0,65020,6502
Ortalama0,65600,6582
Değişim-0.14%0.26%
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1 EGP → TWD istatistikleri

EGP → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6592, en düşük 0,6502 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6560 oldu. EGP → TWD kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

EGP → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6657, en düşük 0,6502 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6582 oldu. EGP → TWD kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni Tayvan Doları
1 EGP0,65804 TWD
5 EGP3,29021 TWD
10 EGP6,58042 TWD
20 EGP13,16084 TWD
50 EGP32,90210 TWD
100 EGP65,80420 TWD
250 EGP164,51050 TWD
500 EGP329,02100 TWD
1000 EGP658,04200 TWD
2000 EGP1.316,08400 TWD
5000 EGP3.290,21000 TWD
10000 EGP6.580,42000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Mısır Lirası
1 TWD1,51966 EGP
5 TWD7,59830 EGP
10 TWD15,19660 EGP
20 TWD30,39320 EGP
50 TWD75,98300 EGP
100 TWD151,96600 EGP
250 TWD379,91500 EGP
500 TWD759,83000 EGP
1000 TWD1.519,66000 EGP
2000 TWD3.039,32000 EGP
5000 TWD7.598,30000 EGP
10000 TWD15.196,60000 EGP