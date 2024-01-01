Египетские фунты в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте EGP в TWD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = NT$0,6516 TWD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к TWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TWD
1 EGP в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,66300,6657
Низкий0,65020,6502
В среднем0,65760,6585
Изменение-1.72%-0.95%
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Соотношение 1 EGP к TWD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к TWD составил 0,6630, а минимальный — 0,6502. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6576. Изменение курса EGP к TWD в процентном соотношении составило -1.72.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к TWD составил 0,6657, а минимальный — 0,6502. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6585. Изменение курса EGP к TWD в процентном соотношении составило -0.95.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Новый тайваньский доллар
1 EGP0,65155 TWD
5 EGP3,25777 TWD
10 EGP6,51554 TWD
20 EGP13,03108 TWD
50 EGP32,57770 TWD
100 EGP65,15540 TWD
250 EGP162,88850 TWD
500 EGP325,77700 TWD
1000 EGP651,55400 TWD
2000 EGP1 303,10800 TWD
5000 EGP3 257,77000 TWD
10000 EGP6 515,54000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Египетский фунт
1 TWD1,53479 EGP
5 TWD7,67395 EGP
10 TWD15,34790 EGP
20 TWD30,69580 EGP
50 TWD76,73950 EGP
100 TWD153,47900 EGP
250 TWD383,69750 EGP
500 TWD767,39500 EGP
1000 TWD1 534,79000 EGP
2000 TWD3 069,58000 EGP
5000 TWD7 673,95000 EGP
10000 TWD15 347,90000 EGP