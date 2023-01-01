جنيه مصري إلى دولار ناميبي

تحويل EGP إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
609.43 nad

1.00000 EGP = 0.60943 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:25 UTC
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EGP إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Namibian Dollar
1 EGP0.60943 NAD
5 EGP3.04713 NAD
10 EGP6.09426 NAD
20 EGP12.18852 NAD
50 EGP30.47130 NAD
100 EGP60.94260 NAD
250 EGP152.35650 NAD
500 EGP304.71300 NAD
1000 EGP609.42600 NAD
2000 EGP1218.85200 NAD
5000 EGP3047.13000 NAD
10000 EGP6094.26000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / جنيه مصري
1 NAD1.64089 EGP
5 NAD8.20445 EGP
10 NAD16.40890 EGP
20 NAD32.81780 EGP
50 NAD82.04450 EGP
100 NAD164.08900 EGP
250 NAD410.22250 EGP
500 NAD820.44500 EGP
1000 NAD1640.89000 EGP
2000 NAD3281.78000 EGP
5000 NAD8204.45000 EGP
10000 NAD16408.90000 EGP