Mısır lirasından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → NAD çevirin

1.000 egp
617,31 nad

1.00000 EGP = 0.61731 NAD

02:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853991.0726589.07931.45361.655320.9499718.3437
1 GBP1.1709711.25605104.311.702141.938351.1123921.4801
1 USD0.932250.796147183.0461.355151.543210.8855517.1013
1 INR0.0112260.009586820.012041510.01631810.01858260.01066340.205926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Namibya Doları
1 EGP0.61731 NAD
5 EGP3.08655 NAD
10 EGP6.17310 NAD
20 EGP12.34620 NAD
50 EGP30.86550 NAD
100 EGP61.73100 NAD
250 EGP154.32750 NAD
500 EGP308.65500 NAD
1000 EGP617.31000 NAD
2000 EGP1234.62000 NAD
5000 EGP3086.55000 NAD
10000 EGP6173.10000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Mısır Lirası
1 NAD1.61993 EGP
5 NAD8.09965 EGP
10 NAD16.19930 EGP
20 NAD32.39860 EGP
50 NAD80.99650 EGP
100 NAD161.99300 EGP
250 NAD404.98250 EGP
500 NAD809.96500 EGP
1000 NAD1619.93000 EGP
2000 NAD3239.86000 EGP
5000 NAD8099.65000 EGP
10000 NAD16199.30000 EGP