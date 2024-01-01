10 bin Mısır lirasından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → NAD çevirin

1,000E£ EGP = 0,3686$ NAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NAD
1 EGP → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36970,3711
Düşük0,35100,3510
Ortalama0,36170,3625
Değişim1.87%1.55%
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1 EGP → NAD istatistikleri

EGP → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3697, en düşük 0,3510 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3617 oldu. EGP → NAD kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

EGP → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3711, en düşük 0,3510 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3625 oldu. EGP → NAD kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Namibya Doları
1 EGP0,36863 NAD
5 EGP1,84313 NAD
10 EGP3,68626 NAD
20 EGP7,37252 NAD
50 EGP18,43130 NAD
100 EGP36,86260 NAD
250 EGP92,15650 NAD
500 EGP184,31300 NAD
1000 EGP368,62600 NAD
2000 EGP737,25200 NAD
5000 EGP1.843,13000 NAD
10000 EGP3.686,26000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Mısır Lirası
1 NAD2,71278 EGP
5 NAD13,56390 EGP
10 NAD27,12780 EGP
20 NAD54,25560 EGP
50 NAD135,63900 EGP
100 NAD271,27800 EGP
250 NAD678,19500 EGP
500 NAD1.356,39000 EGP
1000 NAD2.712,78000 EGP
2000 NAD5.425,56000 EGP
5000 NAD13.563,90000 EGP
10000 NAD27.127,80000 EGP